Ситуація зі світлом покращується. Які графіки чекають на українців 8 грудня

Ситуація з електроенергією в Україні покращується. Зокрема завтра, 8 грудня, світло вимикатимуть лише на чотири години протягом доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

В "Укренерго" пояснили, за завтра тривалість графіків відключення світла буде значно коротшою ніж до цього. Зокрема:

для побутових споживачів - одна черга відключень з 14:00 до 18:00;

для промисловості та бізнесу - застосування графіків обмеження потужності з 09:00 до 19:00.

В компанії пояснили, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Попри покращення ситуації, українців все одно просять споживати електроенергію ощадливо.