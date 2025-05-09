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В Україну зайде циклон з Румунії. Синоптики розповіли, якою уде погода 9 травня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 травня, з Румунії через територію України пройде циклон. Через це погода буде з дощами, а подекуди і снігом, максимально вдень до 18°.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"9 травня з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі, вночі на високогір’ї Карпат з мокрим снігом, хоча в більшості західних областей опадів не буде і за рахунок прояснень у холодному повітрі перед сходом сонця посріблить землю іній", - розповіли синоптики.

Також буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вдень без опадів; температура вдень 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13°; у Києві вдень 9-11°.

Погода в Україні 9 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в травні 2025 в Україні

Травень в Україні розпочався холодною погодою. Похолодання місцями принесло заморозки, сніг у Карпатах і відчутне зниження температури вдень.

Водночас найближчим часом істотного підвищення температури повітря в Україні не очікується. Замість потепління в деяких областях імовірні заморозки на поверхні ґрунту і дощі.

Загалом в Україні в травні температура буде на 1,5-2,0 градуса вищою за норму.

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