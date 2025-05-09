В Україну зайде циклон з Румунії. Синоптики розповіли, якою уде погода 9 травня

"9 травня з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі, вночі на високогір’ї Карпат з мокрим снігом, хоча в більшості західних областей опадів не буде і за рахунок прояснень у холодному повітрі перед сходом сонця посріблить землю іній", - розповіли синоптики.

Також буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вдень без опадів; температура вдень 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13°; у Києві вдень 9-11°.



Погода в Україні 9 травня (facebook.com/UkrHMC)