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В Украину зайдет циклон из Румынии. Синоптики рассказали, какой будет погода 9 мая

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 мая, из Румынии через территорию Украины пройдет циклон. Из-за этого погода будет с дождями, а местами и снегом, максимально днем до 18°.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"9 мая с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди, ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом, хотя в большинстве западных областей осадков не будет и за счет прояснений в холодном воздухе перед восходом солнца посеребрит землю иней", - рассказали синоптики.

Также будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме запада, умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на юго-востоке страны местами с грозами.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны днем 13-18°. На высокогорье Карпат днем без осадков; температура днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13°; в Киеве днем 9-11°.

Погода в Украине 9 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в мае 2025 в Украине

Май в Украине начался холодной погодой. Похолодание местами принесло заморозки, снег в Карпатах и ощутимое снижение температуры днем.

При этом в ближайшее время существенного повышения температуры воздуха в Украине не ожидается. Вместо потепления в некоторых областях вероятны заморозки на поверхности почвы и дожди.

В общей сложности в Украине в мае температура будет на 1,5-2,0 градуса выше нормы.

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