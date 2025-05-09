В Украину зайдет циклон из Румынии. Синоптики рассказали, какой будет погода 9 мая

"9 мая с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди, ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом, хотя в большинстве западных областей осадков не будет и за счет прояснений в холодном воздухе перед восходом солнца посеребрит землю иней", - рассказали синоптики.

Также будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме запада, умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на юго-востоке страны местами с грозами.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны днем 13-18°. На высокогорье Карпат днем без осадков; температура днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 8-13°; в Киеве днем 9-11°.



Погода в Украине 9 мая (facebook.com/UkrHMC)