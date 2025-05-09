В Україну зайде циклон з Румунії. Синоптики розповіли, якою уде погода 9 травня
Сьогодні, 9 травня, з Румунії через територію України пройде циклон. Через це погода буде з дощами, а подекуди і снігом, максимально вдень до 18°.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"9 травня з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі, вночі на високогір’ї Карпат з мокрим снігом, хоча в більшості західних областей опадів не буде і за рахунок прояснень у холодному повітрі перед сходом сонця посріблить землю іній", - розповіли синоптики.
Також буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім заходу, помірні, в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі, на південнному сході країни подекуди з грозами.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вдень 13-18°. На високогір'ї Карпат вдень без опадів; температура вдень 1-6° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 8-13°; у Києві вдень 9-11°.
Погода в Україні 9 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в травні 2025 в Україні
Травень в Україні розпочався холодною погодою. Похолодання місцями принесло заморозки, сніг у Карпатах і відчутне зниження температури вдень.
Водночас найближчим часом істотного підвищення температури повітря в Україні не очікується. Замість потепління в деяких областях імовірні заморозки на поверхні ґрунту і дощі.
Загалом в Україні в травні температура буде на 1,5-2,0 градуса вищою за норму.
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