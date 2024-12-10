В Україну зайде циклон з Італії. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 10 грудня, в Україну пройде циклон. З цієї причини погода матиме свої особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні. Тому його вплив разом із атмосферними фронтами позначиться на нашій погоді", - розповіла вона.
Зокрема, в Україну прийде 10 грудня волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем.
"Вітер - східного та південно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0...+3 градусів, у центральній частині та на Донеччині +2....+5 градусів, на півдні України +6...+9, а в Криму навіть до +10...+15 градусів", - зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві 10 грудня передбачається некомфортна погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром.
"Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою, крутитиметься близько 0", - попередила Діденко.
Над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні (facebook.com/tala.didenko)
Погода в грудні в Україні
За прогнозами синоптиків, у грудні 2024 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах -4...+2 градусів, що близько до норми.
При цьому, кліматична зима почалася в Києві на п'ять днів раніше за норму. Найраніше до Києва зима приходила 20 жовтня 1920 року, а найпізніше - 29 грудня 2015 року.
Зазначимо, що цього робочого тижня в Україні значно потеплішає, у Криму до +15 градусів. Детальніше про погоду на робочу п'ятиденку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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