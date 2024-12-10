В Україну зайде циклон з Італії. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 10 грудня, в Україну пройде циклон. З цієї причини погода матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні. Тому його вплив разом із атмосферними фронтами позначиться на нашій погоді", - розповіла вона.

Зокрема, в Україну прийде 10 грудня волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем.

"Вітер - східного та південно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура повітря очікується протягом дня вівторка в межах 0...+3 градусів, у центральній частині та на Донеччині +2....+5 градусів, на півдні України +6...+9, а в Криму навіть до +10...+15 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 10 грудня передбачається некомфортна погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром.

"Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою, крутитиметься близько 0", - попередила Діденко.

Над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні (facebook.com/tala.didenko)