В Украину зайдет циклон из Италии. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 10 декабря, в Украину продет циклон. По этой причине погода будет иметь свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине. Поэтому его влияние вместе с атмосферными фронтами скажется на нашей погоде", - рассказала она.
В частности, в Украину придет 10 декабря влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.
"Ветер - восточного и юго-восточного направлений, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0...+3 градусов, в центральной части и в Донецкой области +2....+5 градусов, на юге Украины +6...+9, а в Крыму даже до +10...+15 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 10 декабря предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром.
"Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, будет крутиться около 0", - предупредила Диденко.
Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине (facebook.com/tala.didenko)
Погода в декабре в Украине
По прогнозам синоптиков, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах -4...+2 градусов, что близко к норме.
При этом, климатическая зима началась в Киеве на пять дней раньше нормы. Раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году, а самое позднее - 29 декабря в 2015 году.
Отметим, что на этой рабочей неделе в Украине значительно потеплеет, в Крыму до +15 градусов. Детальнее о погоде на рабочую пятидневку - читайте в материале РБК-Украина.
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