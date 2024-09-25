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В Україну зайде циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Середа 25 вересня 2024 07:00
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В Україну зайде циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 25 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Частина України 25 вересня опиниться під впливом циклону Brigitta. Тому дощі сьогодні можливі на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Атмосферний фронт із заходу, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta, "залицятиметься" до України - у західних областях місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами", - розповіла вона.

В Україну зайде циклон Brigitta. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Через циклон Brigitta на заході України пройдуть дощі 25 вересня (facebook.com/tala.didenko)

Проте, за даними синоптика, решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.

"Температура повітря майже літня, передбачається +23....+28 градусів, у західних областях +21+24 градусів", - додала Діденко.

Погода у Києві

У Києві середа обіцяє бути сухою сонячною та теплою, до +26 градусів.

"Відчутніше похолодання орієнтовно 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко", - зазначила синоптик.

Похолодання в Україні

Про похолодання в Україні синоптики говорять уже давно, починаючи з початку вересня. Але поки що зниження температури повітря в перший місяць осені видно тільки вночі.

Посилення вітру та дощі синоптик Наталка Діденко прогнозувала якраз на 25 та 27-28 вересня відповідно. При цьому раніше синоптик уже попереджала, що погода почне змінюватися в Україні 28-29 вересня.

Детальніше про погоду на четвертий робочий тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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