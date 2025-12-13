Україну затисне між антициклонами: де 14 грудня чекати дощ і мокрий сніг

За її прогнозом, дощі найбільш ймовірні у західних областях, тоді як на решті території країни очікується мокрий сніг, місцями з налипанням. На дорогах і тротуарах можливе утворення ожеледиці. У східних регіонах істотних опадів не прогнозують, а вдень у неділю опади припиняться і на заході.

Водночас у західних областях очікується сильний, місцями штормовий вітер західного напрямку.

Температура повітря вночі по Україні коливатиметься в межах від 0 до -5 градусів, удень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Найвищі температури прогнозують на заході: вночі від +1 до +3 градусів, удень від +3 до +6 градусів.

У Києві 14 грудня погода буде хмарною, з періодичним мокрим снігом та ожеледицею. Вночі температура становитиме від -1 до -3 градусів, вдень - близько нуля.