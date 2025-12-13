Украину зажмет между антициклонами: где 14 декабря ждать дождь и мокрый снег

По ее прогнозу, дожди наиболее вероятны в западных областях, тогда как на остальной территории страны ожидается мокрый снег, местами с налипанием. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда. В восточных регионах существенных осадков не прогнозируют, а днем в воскресенье осадки прекратятся и на западе.

В то же время в западных областях ожидается сильный, местами штормовой ветер западного направления.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Самые высокие температуры прогнозируют на западе: ночью от +1 до +3 градусов, днем от +3 до +6 градусов.

В Киеве 14 декабря погода будет облачной, с периодическим мокрым снегом и гололедом. Ночью температура составит от -1 до -3 градусов, днем - около нуля.