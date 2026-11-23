РБК-Україна зібрало атмосферні фото і відео перших снігопадів на Полтавщині, Одещині та у Харкові.

Україну засипає снігом

У Полтаві перший сніг засипає вулички та будинки. Хоча температура повітря не настільки низька, щоб він залишився лежати на землі.

Проте у жителів міста є можливість зробити чудові фото.

Засипає снігом і інші населені пункти Полтавщини. Так, у Карлівці і Лубнах теж віхола.

На Одещині теж пішов перший сніг. Проте це не додало святкового настрою, бо регіон продовжує потерпати від перебоїв з електропостачанням і теплопостачанням через атаки РФ.

Пішов сьогодні сніг як у західних регіонах країни, так і на сході. До прикладу, Харків завіяла хурделиця.

Проте дуже низьких показників повітря 23 листопада термометри в Україні не показують. Тож зима зробила тільки перший акорд ц цьому сезоні.