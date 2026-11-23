РБК-Украина собрала атмосферные фото и видео первых снегопадов на Полтавщине, Одещине, Кировоградщине и Харькове.

Украину засыпает снегом

В Полтаве первый снег засыпает улочки и дома. Хотя температура воздуха не столь низка, чтобы он остался лежать на земле.

Тем не менее, у жителей города есть возможность сделать прекрасные фото.

Засыпает снегом и другие населённые пункты Полтавщины. Так, в Карловке и Лубнах тоже метель.

В Одесской области также пошел первый снег. Однако это не подарило праздничного настроения, потому что регион продолжает страдать от перебоев с электроснабжением и теплоснабжением из-за атак РФ.

В Кировоградской области тоже снежит. Так, Головановская райгосадминистрация выставила видео с первой вьюгой этого сезона.

"Зима постепенно напоминает о себе, окутывая наш край первыми снежинками. Улицы, деревья и крыши домов покрываются белым одеялом, создавая особую зимнюю атмосферу. Первый снег - это всегда немного магии, красоты и ощущения приближения настоящей зимы", - говорится в сообщении.

Пошел сегодня снег как в западных регионах страны, так и на востоке. К примеру, Харьков завеяла метель.

Однако очень низкие показатели воздуха 23 ноября термометры в Украине не показывают. Поэтому зима сделала только первый аккорд в этом сезоне.