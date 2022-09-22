Україну запросили на першу зустріч Європейської політичної спільноти, - CNN

Чиновник ЄС розповів, що на зустрічі будуть присутні лідери європейських країн. Подібні саміти планується організовувати 1-2 рази на рік.

За його словами, окрім України, на першу зустріч були запрошені усі країни Євросоюзу, країни Європейської асоціації вільної торгівлі - Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія, а також Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Туреччина, Сербія та Великобританія.

"Мета зустрічі на найвищому рівні - сприяти політичному діалогу та співпраці для вирішення питань, що становлять спільний інтерес, з тим, щоб зміцнити безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту", - додав чиновник.