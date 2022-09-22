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Украину пригласили на первую встречу Европейского политического сообщества, - CNN

Фото: Украину пригласили на первую встречу Европейского политического сообщества (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

Украина была официально приглашена на первое заседание Европейского политического сообщества, которое состоится в Праге 6 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии СNN заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Чиновник ЕС рассказал, что на встрече будут присутствовать лидеры европейских стран. Подобные саммиты планируется организовывать 1-2 раза в год.

По его словам, помимо Украины, на первую встречу были приглашены все страны Евросоюза, страны Европейской ассоциации свободной торговли - Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария, а также Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция, Сербия и Великобритания.

"Цель встречи на высшем уровне - способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, с тем чтобы укрепить безопасность, стабильность и процветание европейского континента", - добавил чиновник.

Отметим, что создать Европейское политическое сообщество предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркивал, что инициатива создания Европейского сообщества является не альтернативой процессу присоединения к ЕС. Новая политическая структура должна стать дополнением.

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Евросоюз