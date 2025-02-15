Україну не запрошували на переговори між США і Росією в Саудівській Аравії, - журналіст FOX

Зустріч США та Росії в Саудівській Аравії

Надвечір 15 лютого Politico повідомило, що команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.

Зауважимо, що раніше сьогодні Bloomberg писав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

Ба більше, 13 лютого сам президент Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.

Нагадаємо, що вчора Саудівська Аравія висловила готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна.

Варто зазначити, що український президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії щодо України.

За його словами, це не серйозна розмова.

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