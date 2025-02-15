Украину не приглашали на переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии, - журналист FOX

Встреча США и России в Саудовской Аравии

Вечером 15 февраля Politico сообщило, что команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Заметим, что ранее сегодня Bloomberg писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Более того, 13 февраля сам президент Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Напомним, что вчера Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина.

Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.

По его словам, это не серьезный разговор.

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