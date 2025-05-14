Україну заллють дощі. Синоптики дали прогноз і назвали причину поганої погоди
Сьогодні, 14 травня, в Україні буде прохолодно. А вдень прохолодне вологе повітря, яке прогріється, викличе невеликі дощі по всій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"14 травня територія України перебуватиме в полі слабко зниженого тиску, який зазнаватиме невеликих коливань", - розповіли синоптики.
Зокрема, в повітряних просторах над Україною все ще господарюватиме прохолодне вологе повітря з північних напрямків, яке вдень при прогріванні зумовлюватиме збільшення хмарності та невеликі дощі.
Мінлива хмарність. Невеликі дощі (вночі місцями). Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, на високогір'ї Карпат 5-10° тепла.
Погода в Києві і області
Мінлива хмарність. Невеликий дощ (вночі місцями). Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.
Погода в Україні 14 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні на початку травня: прохолода, дощі та навіть сніг
У першій декаді травня більшість регіонів України перебувала під впливом прохолодної та дощової погоди. Середні температурні показники відповідали типовим для кінця квітня. У найхолодніші дні середньодобова температура знижувалась на 5-8 °C нижче норми.
Сонячного світла було небагато - більшість днів супроводжували суцільна хмарність та похмура атмосфера. Майже по всій Україні фіксувалися заморозки - як у повітрі, так і на поверхні грунту та на висоті 2 см.
Протягом декади в багатьох областях йшли помірні та сильні дощі, місцями з грозами й градом. У високогір’ї Карпат фіксувався мокрий сніг і снігопади, тимчасово утворювався сніговий покрив до 15 см заввишки.
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