Украину зальют дожди. Синоптики дали прогноз и назвали причину плохой погоды

Сегодня, 14 мая, в Украине будет прохладно. А днем прохладный влажный воздух, который прогреется, вызовет небольшие дожди по всей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр ".

В частности, в воздушных пространствах над Украиной все еще будет хозяйничать прохладный влажный воздух с северных направлений, который днем при прогреве будет обусловливать увеличение облачности и небольшие дожди.

"14 мая территория Украины будет находиться в поле слабо пониженного давления, которое будет испытывать небольшие колебания", - рассказали синоптики.

Погода в Украине в начале мая: прохлада, дожди и даже снег

В первой декаде мая большинство регионов Украины находилось под влиянием прохладной и дождливой погоды. Средние температурные показатели соответствовали типичным для конца апреля. В самые холодные дни среднесуточная температура снижалась на 5-8 °C ниже нормы.

Солнечного света было немного - большинство дней сопровождали сплошная облачность и пасмурная атмосфера. Почти по всей Украине фиксировались заморозки - как в воздухе, так и на поверхности почвы и на высоте 2 см.

В течение декады во многих областях шли умеренные и сильные дожди, местами с грозами и градом. В высокогорье Карпат фиксировался мокрый снег и снегопады, временно образовывался снежный покров до 15 см высотой.

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