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Україну заллють дощі майже скрізь: де опадів не буде 11 травня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 11 травня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 11 травня, в Україні буде дощова погода. Але все ж будуть регіони, які опади обійдуть стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 11 травня, в Україні очікуються дощі, але не скрізь. Опади ймовірні в:
у всіх західних областях;

  • у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій;
  • у Києві, Київській;
  • у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській;
  • у Чернігівській, Сумській, Харківській;
  • у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській;
  • у Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Уночі в більшості регіонів буде в межах +3...+5. На півдні максимально до +8 градусів.

Удень на заході буде холодно - у межах +11...+13, на півдні - до +18, місцями в центральних областях, зокрема й у Києві, - у межах +12...+14 градусів. Вночі в Києві буде не вище +6.

Погода в Україні 11 травня (meteo.gov.ua)

Погода у квітні 2025 - у світі та в Україні

Квітень в Україні був нестабільним - зафіксовано різкі перепади температури, рекорди тепла та холоду, а також смерчі.

Окрім цього, світова погода теж була екстремальною - від буревіїв у Китаї й піщаних бурь в Іраку до історичної льодової бурі в США.

До того ж зростала небезпека пожеж - через дефіцит опадів, спеку й вітер в Україні та Європі у квітні різко зросла пожежна небезпека.

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