Україну заллють дощі майже скрізь: де опадів не буде 11 травня

Завтра, 11 травня, в Україні буде дощова погода. Але все ж будуть регіони, які опади обійдуть стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 11 травня, в Україні очікуються дощі, але не скрізь. Опади ймовірні в:
у всіх західних областях;
Уночі в більшості регіонів буде в межах +3...+5. На півдні максимально до +8 градусів.
Удень на заході буде холодно - у межах +11...+13, на півдні - до +18, місцями в центральних областях, зокрема й у Києві, - у межах +12...+14 градусів. Вночі в Києві буде не вище +6.
Квітень в Україні був нестабільним - зафіксовано різкі перепади температури, рекорди тепла та холоду, а також смерчі.
Окрім цього, світова погода теж була екстремальною - від буревіїв у Китаї й піщаних бурь в Іраку до історичної льодової бурі в США.
До того ж зростала небезпека пожеж - через дефіцит опадів, спеку й вітер в Україні та Європі у квітні різко зросла пожежна небезпека.
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