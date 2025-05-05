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У Китаї перекинулися туристичні човни: десять загиблих та понад 70 постраждалих

Понеділок 05 травня 2025 09:52
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У Китаї перекинулися туристичні човни: десять загиблих та понад 70 постраждалих Фото: Туристичні човни перекинулися в Китаї (Echinanews)
Автор: Владислава Ткаченко

У Китаї внаслідок сильного вітру перекинулися туристичні човни, що призвело до загибелі десяти людей та понад 70 постраждалих. Рятувальні операції тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське агенство Сіньхуа та Reuters.

На південному заході Китаю, в провінції Гуйчжоу, відбулася трагедія, коли "сильний раптовий" вітер перевернув чотири туристичні човни, зануривши 84 людини в річку.

Інцидент стався в неділю, 4 травня.

В результаті аварії загинули десять осіб.. Близько 70 туристів з них було доставлено до лікарень від "станів, що не загрожують життю".

Після цього на місце події прибули майже 500 рятувальників, і президент Китаю Сі Цзіньпін наказав максимально залучити ресурси для проведення пошуково-рятувальних робіт. Ще 14 осіб перебувають у пошуках та рятуванні.

Він також підкреслив важливість посилення заходів безпеки в туристичних зонах, аби запобігти подібним катастрофам у майбутньому.

Сі Цзіньпін зазначив, що подібні аварії, що призводять до масових жертв, становлять серйозну загрозу, і закликав усі органи влади ретельно виконувати заходи безпеки, зокрема в туристичних районах, житлових зонах та на транспорті.

Крім того, після аварії прем'єр-міністр Китаю Лі Цян дав вказівки для подальшого розслідування причин події і запевнив, що всі зусилля будуть направлені на допомогу постраждалим і підтримку їхніх родин.

Нагадаємо, що у січні Тибеті через землетрус багато людей загибло. За даними державних ЗМІ, жертвами стихії стали щонайменше 95 людей, ще 130 отримали поранення.

Землетрус спричинив серйозні руйнування та викликав масштабну рятувальну операцію.

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