Украину зальют дожди почти везде: где осадков не будет 11 мая

Завтра, 11 мая, в Украине будет дождливая погода. Но все же будут регионы, которые осадки обойдут стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Завтра, 11 мая, в Украине ожидаются дожди, но не везде. Осадки вероятны в:
во всех западных областях;
Ночью в большинстве регионов будет в пределах +3...+5. На юге максимально до +8 градусов.
Днем на западе будет холодно - в пределах +11...+13, на юге - до +18, местами в центральных областях, в том числе и в Киеве - в пределах +12...+14 градусов. Ночью в Киеве будет не выше +6.
Апрель в Украине был нестабильным - зафиксированы резкие перепады температуры, рекорды тепла и холода, а также смерчи.
Кроме этого, мировая погода тоже была экстремальной - от ураганов в Китае и песчаных бурь в Ираке до исторической ледовой бури в США.
К тому же росла опасность пожаров - из-за дефицита осадков, жары и ветра в Украине и Европе в апреле резко возросла пожарная опасность.
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