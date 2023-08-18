В Україну заходять важка техніка, артилерія й ППО: Зеленський провів важливу нараду

"Щоденна ранкова "звірка годинників". Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - написав він.

На нараді також розглядали ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії, а також результати застосування безпілотників.

Не оминули й тему перебігу всеохопної інспекції військово-лікарських комісій та роботи СБУ щодо "воєнкомів" і колаборантів. Президент назвав результати хорошими.

Окремо заслухали закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Зеленський зазначив, що робота триває.

Щоденні наради

Зазначимо, що президент щодня проводить наради. Зокрема, вчора обговорювали постачання техніки та боєприпасів й темпи власного виробництва. Учасники також підіймали тему підготовку енергосистеми України та ППО до зими.

Допомога від партнерів

Останніми днями надходять позитивні повідомлення про допомогу Україні від союзників. Так, США офіційно схвалили передачу винищувачів F-16 Україні від Данії та Нідерландів. Поставки можуть розпочати після закінчення навчань українських пілотів на винищувачах.

Крім того, Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари. А Британія хоче поставити Україні ППО на 114 млн доларів.

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