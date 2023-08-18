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В Украину заходят тяжелая техника, артиллерия и ПВО: Зеленский провел важное совещание

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание, на котором обсудили договоренности с нашими союзниками, ситуацию на фронте и результаты применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента.

"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро", - написал он.

На совещании также рассматривалась ситуацию на фронте, оборонные и наступательные действия, а также результаты применения беспилотников.

Не обошли и тему протекания всеобъемлющей инспекции военно-врачебных комиссий и работы СБУ в отношении "военкомов" и коллаборантов. Президент назвал результаты хорошими.

Отдельно заслушали закрытые доклады СБУ и ГУР по поводу их специальных задач. Зеленский отметил, что работа продолжается.

Ежедневные совещания

Отметим, что президент каждый день проводит совещания. В частности, вчера обсуждали поставки техники и боеприпасов и темпы собственного производства. Участники также поднимали тему подготовки энергосистемы Украины и ПВО к зиме.

Помощь от партнеров

В последние дни поступают положительные сообщения о помощи Украине от союзников. США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине от Дании и Нидерландов. Поставки могут начать по окончании учений украинских пилотов на истребителях.

Кроме того, Германия передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия и переносные радары. А Британия хочет поставить Украине ПВО на 114 млн долларов.

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