Постачання зброї та підготовка до зими. Зеленський провів нараду

Президент України Володимир Зеленський провів селектор у четвер, 17 серпня. Під час наради обговорили постачання техніки, фронт та підготовку до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та Міноборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - зазначив президент.

На нараді розвідка доповіла про тактичні та стратегічні плани противника, стан його військово-промислового комплексу. Також учасники селектора обговорили підготовку енергосистеми України та протиповітряної оборони до зими.

Крім того, серед тем була ліквідація наслідків російських обстрілів, евакуація з Куп'янського району Харківської області, допомога постраждалим, будівництво нового житла у Херсонській та Київській областях, а також "зерновий коридор".

"Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - додав Зеленський.

Підготовка до зими

Нагадаємо, що наразі енергосистема Україна діє стабільно, а проблеми зі світлом спостерігаються лише у прифронтових регіонах, які часто обстрілюються ворогом. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки РФ.

Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що росіяни можуть завдавати масованих ударів по території України. Ці методи окупанти будуть використовувати протягом усієї загарбницької війни. Але розвідка наголошує, що РФ певною мірою вичерпала свій ракетний потенціал.

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