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Про Україну не йшлося? В Росії розкрили зміст перемовин з США на саміті G20

00:49 01.09.2026 Вт
2 хв
Формулювання Москви залишилися максимально розмитими
aimg Катерина Коваль
Фото: зустріч міністрів США та РФ на саміті G20 (minfin.gov.ru)

У Міністерстві фінансів Росії розповіли, про що говорили глави фінансових відомств Росії та США на полях саміту G20 у Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну Росії.

У відомстві заявили, що міністр фінансів США Скотт Бессент і його російський колега Антон Силуанов на саміті G20 обговорили питання російсько-американської взаємодії у фінансовій сфері, а також питання співпраці в рамках самого G20.

Жодних конкретніших деталей перемовин Мінфін Росії не розкрив.

Сам Трамп пояснив своє рішення запросити росіян на саміт в розмові з журналістами. На запитання про причини запрошення представників Москви президент США заявив, що вважає вміння знаходити спільну мову запорукою успіху.

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", - сказав Трамп.

За даними американських ЗМІ, насправді під час цієї зустрічі Бессент обговорював із Силуановим мирний план президента США Дональда Трампа щодо України.

Сама участь Росії в саміті G20 стала окремою темою для обговорення. Того ж дня Росія вперше від початку повномасштабної війни долучилася до зустрічі G20 у США - це викликало обурення європейських представників, які навіть відмовилися робити спільне фото з російським міністром, назвавши це "тривожним сигналом".

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСаміт G20