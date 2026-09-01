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Об Украине речь не шла? В России раскрыли содержание переговоров с США на саммите G20

00:49 01.09.2026 Вт
2 мин
Формулировки Москвы остались максимально размытыми
aimg Екатерина Коваль
Фото: встреча министров США и РФ на саммите G20 (minfin.gov.ru)

В Министерстве финансов России рассказали, о чем говорили главы финансовых ведомств России и США на полях саммита G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина России.

В ведомстве заявили, что министр финансов США Скотт Бессент и его российский коллега Антон Силуанов на саммите G20 обсудили вопросы российско-американского взаимодействия в финансовой сфере, а также вопросы сотрудничества в рамках самого G20.

Никаких более конкретных деталей переговоров Минфин России не раскрыл.

Сам Трамп объяснил свое решение пригласить россиян на саммит в разговоре с журналистами. На вопрос о причинах приглашения представителей Москвы президент США заявил, что считает умение находить общий язык залогом успеха.

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха состоит в том, что я ладю со всеми", - сказал Трамп.

По данным американских СМИ, на самом деле во время этой встречи Бессент обсуждал с Силуановым мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

Само участие России в саммите G20 стало отдельной темой для обсуждения. В тот же день Россия впервые с начала полномасштабной войны присоединилась к встрече G20 в США - это вызвало негодование европейских представителей, даже отказавшихся делать совместное фото с российским министром, назвав это "тревожным сигналом".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСаммит G20