Бессент зустрівся з росіянами, щоб обговорити мирний план Трампа щодо України, - ЗМІ
Міністр фінансів США Скотт Бессент проводить зустріч із російською делегацією. Вони обговорюють врегулювання війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Fox Business Едварда Лоуренса.
За його словами, зустріч відбувається на полях саміту G20.
"Міністр (Бессент - ред.) просуває 28-пунктний план миру президента Трампа щодо України", - додав Лоуренс.
Мирний план Трампа
Нагадаємо, мирний план президента США Дональда Трампа для України та Росії було оприлюднено ще минулого року.
У 28 пунктах, які пропонував Вашингтон, були неприйнятні для України ідеї.
Зокрема, згідно з американським планом, Україна має вивести із Донецької області всіх своїх солдатів. Водночас, як йдеться в документі, Крим, Донецьк та Луганськ будуть визнані "де-факто російськими", зокрема й Сполученими Штатами.
Також у США пропонували заморозити бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях.
Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово наголошував, що Україна не "даруватиме" свої території Росії.
При цьому, як писав Інститут вивчення війни (ISW), з початку повномасштабної війни російське керівництво визначало 15 дедлайнів для окупації Донбасу і жодного з них не було виконано.