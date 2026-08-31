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Росія долучилась до зустрічі G20, в Європі назвали це "тривожним сигналом"

23:25 31.08.2026 Пн
2 хв
Європейські країни навіть відмовились робити спільне фото з російським міністром
aimg Марія Науменко
Росія долучилась до зустрічі G20, в Європі назвали це "тривожним сигналом" Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр фінансів Росії Антон Силуанов на саміті G20 у США, 31 серпня 2026 року (x.com/EdwardLawrence)
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31 серпня Росія вперше від початку повномасштабної війни проти України долучилася до зустрічі G20 у США, що викликало обурення європейських представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У зустрічі в Ашвіллі, штат Північна Кароліна, взяв участь міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Разом із ним до заходу долучилися представники Центрального банку Росії.

За даними російського Мінфіну, Силуанов провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який приймав зустріч. Сторони обговорили російсько-американську співпрацю у фінансовій сфері та взаємодію в рамках G20.

Водночас присутність російського представника викликала невдоволення європейської сторони.

Реакція Європи

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль наголосив, що нормалізація відносин із Москвою неможлива, поки триває її війна проти України.

Він заявив, що Європа готує черговий пакет санкцій проти Росії та розраховує на тісну координацію зі США.

"Спільний підхід був би найкращим, проте іноді незрозуміло, чи не відбудеться там пом'якшення позиції. Саме тому я вважаю сигнал, який надсилає прийом російського міністра фінансів тут, досить тривожним", - сказав Клінгбейль.

За його словами, Вашингтон мав би чіткіше дати зрозуміти, що присутність Силуанова на зустрічі не означає ставлення до нього як до звичайного гостя.

Росію не взяли на спільне фото

Окремо європейські міністри та представники центральних банків виступили проти участі російського міністра у традиційному "сімейному фото" учасників зустрічі. У підсумку спільний знімок зробили без Силуанова.

Клінгбейль також розповів, що напередодні ввечері європейські представники, зокрема міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі та президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, обговорили участь Росії.

За його словами, європейці погодилися, що канал для діалогу варто зберігати, оскільки він дає можливість напряму передавати Росії позицію Заходу. Водночас сам факт повернення російського міністра після кількох зустрічей G20 без участі РФ викликає занепокоєння.

"Однак сам факт повернення російського міністра фінансів - після, як я вважаю, чотирьох зустрічей "Великої двадцятки" без участі Росії - свідчить про спробу нормалізації відносин, і це робить ще важливішим для нас протистояння", - зазначив Клінгбейль.

За даними американських ЗМІ, під час зустрічі на полях G20 міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював із главою Мінфіну РФ Антоном Силуановим мирний план президента США Дональда Трампа щодо України.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація G20 Війна Росії проти України
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