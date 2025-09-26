В Україну йдуть заморозки: синоптики попередили про різке похолодання вже вночі

В Україні у ніч проти суботи, 27 вересня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Опади не очікуються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозом синоптиків, погоду визначатиме антициклон із центром над Балтикою. Опадів не прогнозують, проте температура суттєво знизиться:
Прогноз погоди в Україні на 27 вересня (карта: УкрГМЦ)
На Київщині 27 вересня буде невелика хмарність та без опадів. Температура повітря вночі становитиме 1-6°C, місцями можливі заморозки на ґрунті 0-3°C.
Вдень - від 12°C до 17°C, у столиці стовпчики термометрів піднімуться до 15°C.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
УкрГМЦ також попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 27 вересня в Україні (крім південних областей та Закарпаття) очікуються заморозки на ґрунті 0-3°.
Рівень небезпечності - жовтий.
Синоптики радять аграріям та садівникам врахувати прогноз і вжити заходів для захисту врожаю.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві офіційно настала метеорологічна осінь - 24 вересня, на тиждень пізніше від норми. Це визначили за переходом середньодобової температури нижче +15°. Літо тривало з 21 травня по 23 вересня - 126 днів. Дата входить до пізніх, але рекордною не є.
Також ми розповідали, що 26 вересня в Україні панує суха та сонячна погода завдяки антициклону Petralilly над Балтикою. Температура вдень сягне +16° (на півдні +18°), вночі на більшій частині території можливі заморозки на ґрунті. У Києві буде до +15° вдень. У вихідні погода залишиться подібною, але в неділю очікують дощі на півночі та в столиці.