В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью

Фото: В Украине возможны заморозки (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в ночь на субботу, 27 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Осадки не ожидаются.

По прогнозу синоптиков, погоду будет определять антициклон с центром над Балтикой. Осадков не прогнозируют, однако температура существенно снизится:

  • ночью на большей части территории ожидается 1-6°C, в южных областях, на Закарпатье и в Крыму - 4-9°C;
  • на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°C (кроме юга и Закарпатья);
  • днем температура составит 12-17°C, в Карпатах - 10-15°C;
  • в высокогорье Карпат ночью возможны морозы от 0°C до -3°C.


Прогноз погоды в Украине на 27 сентября (карта: УкрГМЦ)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 27 сентября будет небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6°C, местами возможны заморозки на почве 0-3°C.

Днем - от 12°C до 17°C, в столице столбики термометров поднимутся до 15°C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Опасные метеорологические явления

УкрГМЦ также предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 27 сентября в Украине (кроме южных областей и Закарпатья) ожидаются заморозки на почве 0-3°.

Уровень опасности - желтый.

Синоптики советуют аграриям и садоводам учесть прогноз и принять меры для защиты урожая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве официально наступила метеорологическая осень - 24 сентября, на неделю позже нормы. Это определили по переходу среднесуточной температуры ниже +15°. Лето длилось с 21 мая по 23 сентября - 126 дней. Дата входит в число поздних, но рекордной не является.

Также мы рассказывали, что 26 сентября в Украине царит сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly над Балтикой. Температура днем достигнет +16° (на юге +18°), ночью на большей части территории возможны заморозки на почве. В Киеве будет до +15° днем. В выходные погода останется подобной, но в воскресенье ожидают дожди на севере и в столице.

