В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью

В Украине в ночь на субботу, 27 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Осадки не ожидаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу синоптиков, погоду будет определять антициклон с центром над Балтикой. Осадков не прогнозируют, однако температура существенно снизится:
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября (карта: УкрГМЦ)
В Киевской области 27 сентября будет небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6°C, местами возможны заморозки на почве 0-3°C.
Днем - от 12°C до 17°C, в столице столбики термометров поднимутся до 15°C.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
УкрГМЦ также предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 27 сентября в Украине (кроме южных областей и Закарпатья) ожидаются заморозки на почве 0-3°.
Уровень опасности - желтый.
Синоптики советуют аграриям и садоводам учесть прогноз и принять меры для защиты урожая.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве официально наступила метеорологическая осень - 24 сентября, на неделю позже нормы. Это определили по переходу среднесуточной температуры ниже +15°. Лето длилось с 21 мая по 23 сентября - 126 дней. Дата входит в число поздних, но рекордной не является.
Также мы рассказывали, что 26 сентября в Украине царит сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly над Балтикой. Температура днем достигнет +16° (на юге +18°), ночью на большей части территории возможны заморозки на почве. В Киеве будет до +15° днем. В выходные погода останется подобной, но в воскресенье ожидают дожди на севере и в столице.