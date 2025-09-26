В Украину идут заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании уже ночью

По прогнозу синоптиков, погоду будет определять антициклон с центром над Балтикой. Осадков не прогнозируют, однако температура существенно снизится:

ночью на большей части территории ожидается 1-6°C, в южных областях, на Закарпатье и в Крыму - 4-9°C;

на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°C (кроме юга и Закарпатья);

днем температура составит 12-17°C, в Карпатах - 10-15°C;

в высокогорье Карпат ночью возможны морозы от 0°C до -3°C.



Прогноз погоды в Украине на 27 сентября (карта: УкрГМЦ)

Погода в Киеве и области

В Киевской области 27 сентября будет небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6°C, местами возможны заморозки на почве 0-3°C.

Днем - от 12°C до 17°C, в столице столбики термометров поднимутся до 15°C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Опасные метеорологические явления

УкрГМЦ также предупреждает об опасных метеорологических явлениях. Ночью 27 сентября в Украине (кроме южных областей и Закарпатья) ожидаются заморозки на почве 0-3°.

Уровень опасности - желтый.

Синоптики советуют аграриям и садоводам учесть прогноз и принять меры для защиты урожая.