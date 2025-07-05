Україну накрила сильна спека: як розпізнати тепловий удар і врятувати життя

Україну накрила сильна спека, і з нею зростає ризик теплових ударів. Важливо вміти розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і знати що робити до приїзду швидкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Останніми днями спека стрімко повертається в Україну, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я - свого і найуразливіших близьких:

дітей,

людей літнього віку,

тих, хто має хронічні захворювання.

Що таке тепловий удар

Тепловий удар - це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні.

Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Коли варто запідозрити тепловий удар

Якщо ви піддавалися впливу високих температур, а тепер почуваєтеся зле, то варто перевірити, чи маєте ви наступні симптоми:

сплутаність свідомості, дезорієнтація,

нудота і блювання,

сильний головний біль,

прискорене серцебиття, утруднене дихання,

почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

короткочасна втрата свідомості,

підвищення температури тіла,

втома.

Що робити, якщо тепловий удар стався

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

Тим часом, поки до вас прибуде бригада швидкої варто зробити наступне:

перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце,

почніть охолоджувати постраждалого - використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети. Краще прикладати холод на шию, пахвові западини, пах, щоб знизити температуру тіла.

якщо людина у свідомості, давайте їй пити воду, але невеликими порціями,

якщо блює - покладіть її на бік.

стежте за станом постраждалої людини: диханням, пульсом та свідомістю до прибуття медичної допомоги.

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", - наголосили в МОЗ.