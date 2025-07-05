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Україну накрила сильна спека: як розпізнати тепловий удар і врятувати життя

Україна, Субота 05 липня 2025 18:03
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Україну накрила сильна спека: як розпізнати тепловий удар і врятувати життя Фото: як розпізнати тепловий удар (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Україну накрила сильна спека, і з нею зростає ризик теплових ударів. Важливо вміти розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і знати що робити до приїзду швидкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Останніми днями спека стрімко повертається в Україну, тож важливо особливо уважно ставитися до здоров’я - свого і найуразливіших близьких:

  • дітей,
  • людей літнього віку,
  • тих, хто має хронічні захворювання.

Що таке тепловий удар

Тепловий удар - це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні.

Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Україну накрила сильна спека: як розпізнати тепловий удар і врятувати життя

Коли варто запідозрити тепловий удар

Якщо ви піддавалися впливу високих температур, а тепер почуваєтеся зле, то варто перевірити, чи маєте ви наступні симптоми:

  • сплутаність свідомості, дезорієнтація,
  • нудота і блювання,
  • сильний головний біль,
  • прискорене серцебиття, утруднене дихання,
  • почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,
  • короткочасна втрата свідомості,
  • підвищення температури тіла,
  • втома.

Що робити, якщо тепловий удар стався

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 - диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

Тим часом, поки до вас прибуде бригада швидкої варто зробити наступне:

  • перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце,
  • почніть охолоджувати постраждалого - використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети. Краще прикладати холод на шию, пахвові западини, пах, щоб знизити температуру тіла.
  • якщо людина у свідомості, давайте їй пити воду, але невеликими порціями,
  • якщо блює - покладіть її на бік.
  • стежте за станом постраждалої людини: диханням, пульсом та свідомістю до прибуття медичної допомоги.

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", - наголосили в МОЗ.

Нова хвиля спеки в Україні

Нагадаємо, що як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже 7-8 липня в Україні знову встановиться сильна спека. Однак протримається недовго, і вже 9 липня погода стане комфортнішою на заході, півночі та в більшості центральних регіонів.

Разом з тим у південних, східних областях та на Дніпропетровщині високі температури збережуться - очікується до +33…+37 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз липень, який традиційно вважається найспекотнішим.

Зауважимо, що РБК-Україна вже повідомляло, якою буде погода завтра, 6 липня.

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