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В Україну йдуть грози та град: де зіпсується погода найближчими днями

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на 22 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 23 травня, очікується сонячна тепла погода. Однак у низку областей атмосферний фронт принесе грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра стовпчик термометра буде показувати від +20 до +25 градусів. Однак у західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі та знизить температуру повітря орієнтовно до +12 градусів.

Діденко попередила, що при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру. Вона уточнила, що ввечері п'ятниці ці грози "дійдуть" до Житомирщини та Київщини.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується тепла погода з температурою повітря до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку.

"Впродовж дня буде сухо та сонячно, лише ввечері у п'ятницю набіжать хмари і в столиці пройде дощ з грозою", - пише синоптик.

Вона також уточнила, що на вихідних, 24 та 25 травня, грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.

На решті території - без опадів.

"На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря. Тепло, яке дуже просили, прийшло", - уточнила вона.

 

Нагадаємо, ми писали про те, чому весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього ми писали про те, що Карпати посеред травня записав сніг.

Також Наталка Діденко розповіла, якою очікується погода у столиці на День Києва, 25 травня.

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