В Украину идут грозы и град: где испортится погода в ближайшие дни

По данным Диденко, завтра столбик термометра будет показывать от +20 до +25 градусов. Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди и снизит температуру воздуха ориентировочно до +12 градусов.

Диденко предупредила, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Она уточнила, что вечером пятницы эти грозы "дойдут" до Житомирщины и Киевщины.



Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления.

"В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в столице пройдет дождь с грозой", - пишет синоптик.

Она также уточнила, что на выходных, 24 и 25 мая, грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области.

На остальной территории - без осадков.

"На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух. Тепло, которое очень просили, пришло", - уточнила она.