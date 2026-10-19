В Україну йдуть дощі та похолодання: якою буде погода на початку нового тижня

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Також ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".