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В Україну йдуть дощі та похолодання: якою буде погода на початку нового тижня

07:00 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 19 жовтня, очікуються дощі. Температура знизиться до 13-18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні дощі, на Лівобережжі місцями сильні дощі.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 13-18°; в західних областях 8-13°.

Фото: якою буде погода в Україні 19 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень сильний дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 15-17°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Також ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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