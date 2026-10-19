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В Украине идут дожди и похолодание: какой будет погода в начале новой недели

07:00 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 19 октября, ожидается дождь. Температура снизится до 13-18°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Днем умеренные дожди, на Левобережье местами сильные дожди.

Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны - южный, 7-12 м/с.

Температура днем 13-18°; в западных областях 8-13 °.

Фото: какой будет погода в Украине 19 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, днем сильный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 15-17 °.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Также мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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