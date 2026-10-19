В Україну йдуть дощі та похолодання: якою буде погода на початку нового тижня

В Україні сьогодні, 19 жовтня, очікуються дощі. Температура знизиться до 13-18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 15-17°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень сильний дощ.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні дощі, на Лівобережжі місцями сильні дощі.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Також ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".