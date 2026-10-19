В Украине идут дожди и похолодание: какой будет погода в начале новой недели
В Украине сегодня, 19 октября, ожидается дождь. Температура снизится до 13-18°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно. Днем умеренные дожди, на Левобережье местами сильные дожди.
Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке страны - южный, 7-12 м/с.
Температура днем 13-18°; в западных областях 8-13 °.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно, днем сильный дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 13-18 °, в Киеве 15-17 °.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
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