В Україну йдуть дощі та перепад температур: де завтра буде найхолодніше, а де до +29

Погода в Україні

Найпрохолодніше буде в західних областях - від +9 до +15 градусів.

На півночі очікується +18+22, у Сумській області - до +25. У центрі - +19...+23, у Полтавській та Дніпропетровській області місцями до +28. На півдні - +24...+28, у Одеській області трохи прохолодніше - +20...+24.

На сході України повітря прогріється до +26..+29 градусів.

Дощі прогнозують на заході, півночі (окрім Сумської області), у центрі (окрім Полтавської та Дніпропетровської області) та у Одеській області.

У східних і південних регіонах, включно з Кримом, збережеться суха погода. На Лівобережжі можливі штормові пориви вітру до 15-20 м/с - синоптики закликають бути обережними.

Погода в Києві

У Києві очікується дощ і помірна температура до +18...+19 градусів, вітер буде рвучким.