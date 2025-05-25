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В Україну йдуть дощі та перепад температур: де завтра буде найхолодніше, а де до +29

Фото: В Україну йдуть дощі та різкий перепад температур 26 травня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 26 травня очікуються дощі та різкий перепад температур. У західних областях прогнозують лише +9, а на сході – до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Найпрохолодніше буде в західних областях - від +9 до +15 градусів.

На півночі очікується +18+22, у Сумській області - до +25. У центрі - +19...+23, у Полтавській та Дніпропетровській області місцями до +28. На півдні - +24...+28, у Одеській області трохи прохолодніше - +20...+24.

На сході України повітря прогріється до +26..+29 градусів.

Дощі прогнозують на заході, півночі (окрім Сумської області), у центрі (окрім Полтавської та Дніпропетровської області) та у Одеській області.

У східних і південних регіонах, включно з Кримом, збережеться суха погода. На Лівобережжі можливі штормові пориви вітру до 15-20 м/с -  синоптики закликають бути обережними.

Погода в Києві

У Києві очікується дощ і помірна температура до +18...+19 градусів, вітер буде рвучким.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць літа.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень.

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