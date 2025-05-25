В Украину идут дожди и перепад температур: где завтра будет холоднее всего, а где до +29

Погода в Украине

Прохладнее всего будет в западных областях - от +9 до +15 градусов.

На севере ожидается +18+22, в Сумской области - до +25. В центре - +19...+23, в Полтавской и Днепропетровской области местами до +28. На юге - +24...+28, в Одесской области немного прохладнее - +20...+24.

На востоке Украины воздух прогреется до +26...+29 градусов.

Дожди прогнозируют на западе, севере (кроме Сумской области), в центре (кроме Полтавской и Днепропетровской области) и в Одесской области.

В восточных и южных регионах, включая Крым, сохранится сухая погода. На Левобережье возможны штормовые порывы ветра до 15-20 м/с - синоптики призывают быть осторожными.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается дождь и умеренная температура до +18...+19 градусов, ветер будет порывистым.