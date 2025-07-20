В Україну йдуть дощі з грозами, але спека до +34 залишається: яка погода очікує завтра
В Україну повертаються дощі з грозами, але спека до +34 градусів не відступає. Завтра очікується мінлива погода з локальними опадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Вівторок, 21 липня, принесе в Україну мінливу хмарність з місцевими короткочасними дощами і грозами, окрім півдня та південного сходу країни, де опадів не прогнозують.
Вітер буде західного та південно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, на півдні та сході - до 22 градусів.
Вдень повітря прогріється до 23-28°, у Закарпатській області, південних та східних регіонах очікується спека - 29-34°.
Погода в Києві
У Києві та області прогнозують подібну погоду: мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози по області.
Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі 14–19°, вдень 23–28°, у самому Києві вночі 15–17°, вдень 25–27°.
Нагадаємо, на заході України у певні дні вирувала негода. Несприятливі погодні умови призвели до суттєвого підняття рівня води у деяких річках і водоймах, затоплення вулиць і доріг, знеструмлення населених пунктів, а також серйозної повені у Львові.
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