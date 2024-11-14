В Україну йде значне похолодання, проте ненадовго: прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 15 листопада, в Україні пануватиме хмарна погода зі значним похолоданням. В більшості регіонів очікується мокрий сніг.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.
У західних, північних та центральних областях країни синоптики прогнозують мокрий сніг. На півдні та сході України день пройде без істотних опадів, але при цьому температурний фон залишатиметься низьким: навіть удень повітря не прогріється вище +1...+4 градусів.
Вітер очікується північно-західний, помірної сили, однак на заході України можуть спостерігатися сильні пориви, що посилюватиме відчуття прохолоди.
Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля, вдень - від +1 до +4 градусів.
Погода в Києві
У Києві 15 листопада прогнозується мокрий сніг із температурами близько нуля вночі та +2 вдень.
Коли чекати потепління
На вихідних, за даними синоптика, слід очікувати на потепління. Уже в суботу, 16 листопада, температура підніметься до +4...+7 градусів, а в неділю, 17 листопада, стане ще тепліше - повітря прогріється до +6...+12 градусів.
При цьому у Києві потепліє до +10 градусів.
Детальніше про погоду на цей робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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