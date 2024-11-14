В Украине идет значительное похолодание, однако ненадолго: прогноз погоды на завтра

В пятницу, 15 ноября, в Украине будет царить облачная погода со значительным похолоданием. В большинстве регионов ожидается мокрый снег.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

В западных, северных и центральных областях страны синоптики прогнозируют мокрый снег. На юге и востоке Украины день пройдет без существенных осадков, но при этом температурный фон будет оставаться низким: даже днем воздух не прогреется выше +1...+4 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, умеренной силы, однако на западе Украины могут наблюдаться сильные порывы, что будет усиливать ощущение прохлады.

Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, днем - от +1 до +4 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 ноября прогнозируется мокрый снег с температурами около нуля ночью и +2 днем.

Когда ждать потепления

На выходных, по данным синоптика, следует ожидать потепления. Уже в субботу, 16 ноября, температура поднимется до +4...+7 градусов, а в воскресенье, 17 ноября, станет еще теплее - воздух прогреется до +6...+12 градусов.

При этом в Киеве потеплеет до +10 градусов.