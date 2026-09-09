В Україну йде тепле повітря з півдня: де завтра буде найcпекотніше

Яка погода очікується 9 вересня

Прохолодне повітря, що трималося над країною попередні дні, поступово відступає на схід. Йому на зміну приходить тепліша повітряна маса з півдня.

Найпомітніше потепління відчують мешканці західних областей - саме там повітря прогріється найдужче протягом дня.

Фото: погода в Україні 9 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки градусів обіцяють удень

Удень термометри покажуть 23-28 градусів тепла. Прохолодніше буде на сході та північному сході країни - там очікується 20-25 градусів.

Опадів не передбачається.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що чуток про спеку до +33 градусів найближчим часом не варто чекати.

