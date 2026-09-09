В Україну йде тепле повітря з півдня: де завтра буде найcпекотніше

У середу, 9 вересня, над Україною запанує область підвищеного тиску, тому дощу синоптики не обіцяють. Натомість із півдня прийде тепліше повітря, і найбільше прогріються західні регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Фейсбуці.
Прохолодне повітря, що трималося над країною попередні дні, поступово відступає на схід. Йому на зміну приходить тепліша повітряна маса з півдня.
Найпомітніше потепління відчують мешканці західних областей - саме там повітря прогріється найдужче протягом дня.
Удень термометри покажуть 23-28 градусів тепла. Прохолодніше буде на сході та північному сході країни - там очікується 20-25 градусів.
Опадів не передбачається.
Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що чуток про спеку до +33 градусів найближчим часом не варто чекати.
За її словами, показники на балконних термометрах на сонці не відображають реальну температуру повітряної маси.
Як повідомляло РБК-Україна, Всесвітня метеорологічна організація попереджала, що кліматичне явище Ель-Ніньйо стрімко посилюється й може стати найпотужнішим за останню тисячу років.
Наслідками можуть стати нові температурні рекорди, посухи та повені в різних частинах світу.