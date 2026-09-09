В Украину идет теплый воздух с юга: где завтра будет жарче всего

В среду, 9 сентября, над Украиной воцарится область повышенного давления, поэтому дождя синоптики не обещают. Зато с юга придет более теплый воздух, и больше всего прогреются западные регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Фейсбуке.
Прохладный воздух, держащийся над страной в предыдущие дни, постепенно отступает к востоку. Ему на смену приходит более теплая воздушная масса с юга.
Самое заметное потепление почувствуют жители западных областей - именно там воздух прогреется сильнее всего в течение дня.
Днем термометры покажут 23-28 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке и северо-востоке страны - там ожидается 20-25 градусов.
Осадков не предполагается.
Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха пояснила, что слухов о жаре до +33 градусов в ближайшее время не стоит ждать.
По ее словам, показатели на балконных термометрах на солнце не отражают реальной температуры воздушной массы.
Как сообщало РБК-Украина, Всемирная метеорологическая организация предупреждала, что климатическое явление Эль-Ниньо стремительно усиливается и может стать самым мощным за последнюю тысячу лет.
Последствиями могут стать новые температурные рекорды, засухи и наводнения в разных частях света.