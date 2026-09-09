В Украину идет теплый воздух с юга: где завтра будет жарче всего

Какая погода ожидается 9 сентября.

Прохладный воздух, держащийся над страной в предыдущие дни, постепенно отступает к востоку. Ему на смену приходит более теплая воздушная масса с юга.

Самое заметное потепление почувствуют жители западных областей - именно там воздух прогреется сильнее всего в течение дня.

Фото: погода в Украине 9 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сколько градусов обещают днем

Днем термометры покажут 23-28 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке и северо-востоке страны - там ожидается 20-25 градусов.

Осадков не предполагается.

Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха пояснила, что слухов о жаре до +33 градусов в ближайшее время не стоит ждать.