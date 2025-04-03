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В Україну йде суттєве похолодання та сніг, місцями до 15 см

Ілюстративне фото: в Україну йде суттєве похолодання та сніг, місцями до 15 см (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з даними Укргідрометцентру, через переміщення арктичного повітря та активний циклон 6 та 7 квітня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються: 

  • мокрий сніг та сніг, місцями до 15 сантиметрів;
  • ожеледиця на дорогах;
  • пориви вітру до 15-20 м/с, особливо в західних областях;
  • нічні заморозки 0 - -6 градусів, а у Карпатах - до -10 градусів. 

Зокрема заморозки та холодна погода поширяться й на інші території України з 8 по 10 квітня

 "Також можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах", - пише ДСНС. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що про погіршення погоди попереджала й синоптик Наталка Діденко. За її словами, похолодання почнеться 5 квітня й зайде на захід, північ, а також частину центра. Також вона розповіла, що період холоду затримається на весь наступний тиждень.

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