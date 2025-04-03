В Україну йде суттєве похолодання та сніг, місцями до 15 см

Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання. Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Згідно з даними Укргідрометцентру, через переміщення арктичного повітря та активний циклон 6 та 7 квітня у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються:
Зокрема заморозки та холодна погода поширяться й на інші території України з 8 по 10 квітня.
"Також можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах", - пише ДСНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що про погіршення погоди попереджала й синоптик Наталка Діденко. За її словами, похолодання почнеться 5 квітня й зайде на захід, північ, а також частину центра. Також вона розповіла, що період холоду затримається на весь наступний тиждень.
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