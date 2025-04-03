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В Украину идет существенное похолодание и снег, местами до 15 см

Иллюстративное фото: в Украину идет существенное похолодание и снег, местами до 15 см (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание. Синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Согласно данным Укргидрометцентра, из-за перемещения арктического воздуха и активного циклона 6 и 7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются:

  • мокрый снег и снег, местами до 15 сантиметров;
  • гололедица на дорогах;
  • порывы ветра до 15-20 м/с, особенно в западных областях;
  • ночные заморозки 0 - -6 градусов, а в Карпатах - до -10 градусов.

В частности заморозки и холодная погода распространятся и на другие территории Украины с 8 по 10 апреля.

"Также возможны перебои в работе транспорта, энергетических и коммунальных служб. Призываем водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах", - пишет ГСЧС.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что об ухудшении погоды предупреждала и синоптик Наталка Диденко. По ее словам, похолодание начнется 5 апреля и зайдет на запад, север, а также часть центра. Также она рассказала, что период холода задержится на всю следующую неделю.

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