В Україну йде спека до +37 і грози з градом: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 8 червня, буде спекотною. Однак у низці областей очікуються дощі з грозами, градом і шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південно-західний, 5-10 м/с.

На решті території - сухо й спекотно, вітер - південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

За даними синоптиків, вдень на заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі короткочасні дощі з грозами. Місцями прогнозується град і шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики попереджав що урожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%. За його словами, причина зниження врожаю - аномально тепла зима.

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