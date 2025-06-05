Чи загрожує Україні новий стрибок цін через неврожай: прогноз НБУ

У випадку повторення неврожаю в Україні цього року аграрії не зможуть підняти ціни ще вище. Цьому завадить імпорт з сусідніх країн, де продукти дешевші.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Ніколайчук припустив, що врожай зернових та інших культур цього року може бути нижчим, ніж НБУ прогнозував у квітні. Водночас поки що очікуються несуттєві зміни.

"Навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і погодні умови повторяться, як у минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки вагомим фактором буде імпорт", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, ціна на продовольчому ринку в Україні "наблизилися, а за окремими продуктами навіть перевищують ціни в країнах-сусідах".

"Саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного цінового сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав він.

Заступник голови НБУ зазначив, після оприлюднення прогнозу НБУ у квітні, в Україні спостерігалися нові хвилі заморозків. Вони вплинули на певні культури. Зокрема, очевидно, що врожай кісточкових буде нижчим. Також погодні умови вплинули на ярові зернові культури.

Ніколайчук відзначив, що збиранню врожаю заважає дефіцит робочої сили.