В Украину идет жара до +37 и грозы с градом: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине в воскресенье, 8 июня, будет жаркой. Однако в ряде областей ожидаются дожди с грозами, градом и шквалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, днем на западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях возможны кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории - сухо и жарко, ветер - юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- на севере: днем +27 +34 градуса; ночью +18 +22;
- на востоке: днем +32 +37; ночью +18 +21 градус;
- в центре: днем +29 +33 градуса; ночью +16 +20;
- на юге: днем +31 +37 градусов; ночью +17 +20 градусов;
- на западе днем +25 +28; ночью +16 +19 градусов;
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер - юго-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут +32 +34 градуса.
Напомним, ранее министр аграрной политики предупреждал что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%. По его словам, причина снижения урожая - аномально теплая зима.
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