В Україну йде спека до +35: прогноз погоди на перший тиждень липня

Останні дні червня та початок липня принесуть Україні теплу сонячну погоду - місцями до +35 градусів. Дощі оминуть майже всі регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Останній день червня буде теплим та сонячним. Невеликі дощі можливі лише у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
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Перший день липня теж буде сонячним та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
У середу, 2 липня, в Україну прийде спека. За прогнозами синоптиків, дощів не передбачається.
Температура повітря:
Вже у четвер, 3 липня, в Україні очікується спека до +35 градусів. Проте не у всіх регіонах.
Температура повітря:
У п'ятницю, 4 липня, дощів варто очікувати на заході України. Опади підмочать Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області.
Температура повітря:
Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як війна змінила екосистему в Чорному морі.
Раніше ми писали, що через глобальне потепління рівень води у Чорному морі може зрости на 30-50 сантиметрів.
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