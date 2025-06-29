В Україну йде спека до +35: прогноз погоди на перший тиждень липня

Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як війна змінила екосистему в Чорному морі.

Раніше ми писали, що через глобальне потепління рівень води у Чорному морі може зрости на 30-50 сантиметрів.

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