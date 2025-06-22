Чорне море задихається: вчений розповів, як війна змінила екосистему
Понад три роки війни залишили глибокий слід не лише на суходолі, а й у морській екосистемі. Чорне море пережило низку екологічних ударів, які мають довготривалі наслідки.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко.
Він зазначає, що перший рік повномасштабної війни ознаменувався численними інцидентами: затоплені кораблі, падіння літаків, вибухи в портах. Це спричинило локальні нафтові забруднення. Такі плями на поверхні води блокують доступ кисню, провокуючи гіпоксію - небезпечний стан, що вбиває безхребетних, морських ссавців і птахів.
У 2023 році активне забруднення дещо зменшилося, однак трагедія на Каховській ГЕС призвела до масового потрапляння прісної води в Чорне море, порушивши баланс солоності.
У грудні 2023-го новий удар - затоплення двох російських танкерів у Керченській протоці. До моря потрапило понад 8 тисяч тонн мазуту, частина з якого дісталась узбережжя Одещини.
Зі слів Демченка, нині проблему погіршує підвищення температури води: нафтові залишки починають інтенсивніше розчинятись, а мазут - підніматися з дна, що погіршує якість води й тисне на екосистему.
"Нафтові продукти - одні з найнебезпечніших для морських акваторій. Нам важливо постійно моніторити, оцінювати й розуміти, що з ними відбувається", - наголосив Демченко.
Українські науковці продовжують стежити за ситуацією, проте масштабна війна створює нові виклики - як для людей, так і для природи.
Раніше РБК-Україна писало, що глобальне потепління спричиняє підвищення рівня Чорного моря на 30-50 см через танення льодовиків. Одночасно в морі з’являються нові "чужинці" - інвазійні види з Середземного моря, які адаптуються до тепліших умов. Ця зміна вже помітна, зокрема, через появу японської річкової креветки та блакитного краба.
Нагадаємо, ми розповідали, що танення полярних льодовиків може підвищити рівень Світового океану на 45-82 см до кінця століття, що загрожує затопленням південних регіонів України, зокрема Вилкового та Одеси. Зміни клімату порушать баланс океанічних течій, впливаючи на клімат Європи. Україна вже має готуватися до адаптації та посилення захисту прибережних територій, оскільки ризики зростають.
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